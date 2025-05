Francesca Brienza e Rudi Garcia oggi sposi, il matrimonio a Roma – Video

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Francesca Brienza e Rudi Garcia sposi. Oggi a Roma il matrimonio tra la giornalista e il ct del Belgio, ex allenatore di Roma e Napoli. La cerimonia si tiene nella chiesa di San Luigi dei Francesi che si affaccia sulla piazza omonima, non distante da piazza Navona. Nel video, l'ingresso della sposa. La festa serale si terrà nella prestigiosa location di Villa Miani con amici, parenti e calciatori delle varie squadre allenate dall'allenatore transalpino. La coppia era già sposata civilmente. Francesca Brienza e Rudi Garcia, insieme dal 2014, hanno una figlia, Sofia, nata nel 2023. La giornalista e il tecnico si sono innamorati sui campi di Trigoria nel 2014, quando lui era l'allenatore della Roma e lei una giornalista di Roma Tv, l'allora televisione della squadra giallorossa. Anche per fugare le voci che iniziavano a circolare, i due ufficializzarono la loro unione con una foto social all'ombra del Colosseo. Il matrimonio era nei programmi da anni. Prima il rinvio per il covid, poi la nascita di Sofia: la data delle nozze è stata rinviata, ora il fatidico giorno è arrivato. —[email protected] (Web Info)

