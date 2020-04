Francesca Bacio : esfoliazione e depilazione ai tempi del Coronavirus

Oggi pomeriggio abbiamo ricevuto Francesca Bacio ai microfoni de Il Monito che ci ha aggiornato sui metodi casalinghi per prendersi cura della bellezza e della cura del corpo durante la quarantena . Questo periodo in cui si e’ obbligati a stare in casa puo’ essere utile per recuperare il rapporto con la cura del proprio aspetto attraverso l’ utilizzo di ingredienti naturali e reperibili in casa . Francesca ci spiega la tecnica di epilazione orientale chiamata sugaring .

Lo sugaring è una tecnica di epilazione che prevede la rimozione dei è una tecnica di epilazione che prevede la rimozione dei peli superflui con l’aiuto di un impasto adesivo composto da con l’aiuto di un impasto adesivo composto da zucchero, acqua e limone. Per modalità di esecuzione, lo sugaring è simile alla follicoliti. Per modalità di esecuzione, lo sugaring è simile alla ceretta a caldo: la pasta di zucchero funge da cera e riesce a catturare anche i peli più corti con la differenza che lo strappo sembra essere meno traumatico per la pelle . Inoltre, la temperatura più bassa della pasta di zucchero – tiepida e paragonabile a quella corporea – rispetta anche le parti in cui sono presenti capillari fragili o le regioni delicate, come la zona bikini. Al contempo, lo sugaring elimina lo sporco e le cellule della pelle che impediscono alla peluria di ricrescere normalmente, minimizzando il problema di peli incarniti

Ecco a voi la ricetta di Francesca Bacio : 240 gr zucchero , 40 gr di acqua e due limoni premuti . Portare ad ebollizione per 13 minuti e poi versare il composto in un barattolo e conservarlo fino al giorno dopo . Si usa scaldandolo a bagno maria e si applica magari con un coltello da dessert . Si possono ricavare strisce per depilare da lenzuola vecchie per una lunghezza di 15cm e una larghezza di 4cm . Questo tipo di cera e’ utilizzabile in ogni parte del corpo . Alla fine e’ possibile applicare una crema lenitiva .

Per liberare la pelle da tutte le cellule morte invece due sono le ricette casalinghe consigliate dalla nostra amica . Per il corpo si puo’ procedere ad una esfoliazione mediante l’utilizzo di sale ed olio( di semi od oliva unito ad essenza di lavanda ) mentre per il viso bastera’ utilizzare una miscela di miele e zucchero . L ‘ esfoliazione e’ il segreto per avere una pelle sempre giovane .

Infine la nostra Francesca Bacio rivela due segreti alle nostre lettrici fondamentali per regolare i tempi del benessere interiore . Per favorire il transito intestinale la mattina bisogna bere un bicchiere tiepido d’ acqua con un limone accompagnato da due kiwi , mentre la sera magari prima di andare a letto per favorire un sonno sereno è consigliabile prepararsi una tisana al biancospino . Al prossimo appuntamento !