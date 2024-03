0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Tanti i disagi sulla linea Foggia-Caserta per una frana sui binari, dovuto al maltempo. Dal 12 marzo la circolazione è sospesa tra Benevento e Ariano Irpino. Sono ancora in corso l'intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione. La previsione di ripristino da parte del gestore della rete ferroviaria nazionale, riferisce Trenitalia, è stimata in 30 giorni.

Il 12 marzo la linea era stata interrotta, dopo che i tecnici di Rete Ferroviaria italiana, impegnati in una visita di ispezione, hanno riscontrato dei movimenti franosi che interessano la galleria Starza e che hanno causato un dissesto per circa 250 metri nel tratto Ariano Irpino – Montecalvo. Per la messa in sicurezza dell'infrastruttura saranno rimossi i detriti, presenti sulla sede ferroviaria, verrà demolito e ricostruito il pozzo di areazione e ripristinata la parte strutturale dissestata della galleria. Saranno necessari, inoltre, dei monitoraggi geologici dell'area interessata dal fenomeno franoso e indagini strutturali della galleria. I treni Alta Velocità e Intercity, spiega Trenitalia, possono subire limitazioni di percorso, cancellazioni e sostituzioni con bus nella tratta interessata con significativi ritardi. —[email protected] (Web Info)

