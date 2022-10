Fragola è il nuovo singolo di Chiara Cami

Condividi

Esce venerdì 7 ottobre 2022 “Fragola“, il nuovo singolo di Chiara Cami, fuori per 2o Records e in distribuzione Artist First. Un nuovo capitolo della vibes autunnali che ci accompagna in cucina con la cantautrice romana. Per iniziare dunque, prendere una storia d’amore e farla bene a pezzi, possibilmente piccoli. Poi, stendere bene sul tavolo le vicende e organizzarle in una trama struggente. Aggiungere quindi una buona dose di chitarre rigorosamente anni ’90. Amalgamare il tutto con una voce limpida e adagiare il composto su un delizioso strato di armonizzazioni. Per guarnire, si consiglia di usare della frutta fuori stagione. Le fragole si prestano bene, essendo un frutto molto dolce che mal si combina con la freddezza di chi di ricevere amore non ne vuole proprio sapere. Lasciare riposare in frigo fino a inizio ottobre e servire ben freddo. Il singolo autunnale perfetto non esiste, ma forse questo ci si avvicinerà.

Fragola è prodotto dalla neonata etichetta 2o Records, ultimissimo progetto a firma Arte2o, dopo la Arte2o Music Academy, per promuovere giovani talenti nel mondo della musica.

SCOPRI IL BRANO SU SPOTIFY:

https://open.spotify.com/album/2OKyU43PcGOCNthbSS78iF?si=Zi1G_N91T7ynYURaBalDrw

BIO:

Classe 1998, Chiara Cami nasce a Roma e fin da piccolissima scrive canzoni e si esibisce in centinaia di video registrati sul primo computer con l’amica del cuore. Gli anni della scuola sono segnati da una certa difficoltà ad inserirsi nei contesti sociali in cui è immersa: dalla classe alla squadra di pallavolo del quartiere. Per questo Chiara si rifugia nel suo sogno americano, assorbendo tramite la televisione e internet il più possibile della cultura oltreoceano. A diciassette anni si trasferisce a New York per sei mesi, salvo rendersi conto che l’America non è forse la svolta che aveva immaginato per la sua vita. Torna in Italia e inizia a scrivere canzoni ad un ritmo piuttosto serrato. Arriva seconda al suo primo concorso (LAZIOSound 2019) e porta in Canada i suoi brani in inglese. Tuttavia, nell’estate 2021, inizia a scrivere in italiano, pur mantenendo le influenze, i temi e i suoni caratteristici delle prime esperienze musicali. Tra le delusioni in amore e quella americana, il filo conduttore sembra essere un sentimento di disillusione verso il mondo patinato dipinto dalle serie TV degli anni 2000. Uscito a giugno 2022, il suo primo singolo, “La Coinquilina“, è un perfetto connubio tra pop acustico e intimità autoriale. Il secondo brano, “Fragola“, in uscita il 7 ottobre, mantiene a fuoco l’obiettivo di raccontare con trasparenza le complessità di una vita che non è come ce la si era immaginata.

Instagram/tiktok/Youtube: @itschiaracami