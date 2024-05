1 minuto di lettura

Commissariato di P.S. di Battipaglia, hanno tratto in arresto due cittadini italiani, per il reato di tentato furto aggravato in concorso, commesso all’interno del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Battipaglia e di possesso di strumenti atti all’effrazione.

Nella mattinata di ieri 29 maggio durante un mirato servizio di controllo del territorio, gli agenti hanno notato nel parcheggio dell’Ospedale “Santa Maria della Speranza” un’autovettura con targa straniera, già utilizzata dai malfattori in data 18 aprile u.s.

Tempestivamente, gli operanti hanno perlustrato tutti i reparti dell’Ospedale e nello spogliatoio dei sanitari, hanno scoperto una donna intenta a danneggiare gli armadietti di alcuni medici; subito fermata, è stata trovata in possesso di un cacciavite utilizzato per commettere il delitto. Sempre nel corridoio del nosocomio, è stato riconosciuto anche un uomo, in attesa della complice.

Successivamente, nell’autovettura in uso ai due, entrambi pregiudicati e residenti a Napoli, è stata rinvenuta un’ascia, una pinza, diciassette chiavi per bulloni, un altro cacciavite e cinque chiavi esagonali di piccole dimensioni, tutti strumenti certamente utilizzati per perpetrare reati predatori.

I due soggetti, che annoverano numerosissimi precedenti per i medesimi delitti, su disposizione del P.M. di turno, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni, in attesa del rito direttissimo che si terrà dinanzi al Tribunale di Salerno.

