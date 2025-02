Forza l’alt su un’auto rubata

1 minuto di lettura

Castel Volturno (CE), 12/02/2025 – Quando si è accorto dell’alt imposto dalla pattuglia dei carabinieri ormai era troppo tardi per cambiare strada, così ha accelerato pericolosamente la marcia schivando i militari e immettendosi, con una manovra azzardata, contromano sulla corsia opposta. È accaduto a Castel Volturno, dove il 37enne, di origini ghanesi, già noto alle forze per la commissione di reati quali furto e ricettazione, alla guida di un’Alfa Romeo Giulietta di colore grigio, risultata oggetto di furto avvenuto a Santa Maria Capua Vetere nel mese di novembre del 2023, ha innescato un rocambolesco e pericoloso inseguimento con i carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone. Grazie alla cautela e alle manovre poste in essere dai militari nel condurre l’inseguimento, nonostante i tratti percorsi contromano e i sorpassi azzardati del fuggitivo, che in più occasioni hanno messo in pericolo l’incolumità degli altri utenti della strada e degli stessi carabinieri, sono riusciti a bloccarlo dopo una corsa di circa 3 chilometri in viale Melchiorre Caffa a Castel Volturno dove l’uomo, dopo aver arrestato la marcia, ha tentato di continuare la sua fuga a piedi, venendo però subito raggiunto bloccato. Condotto in caserma, dopo le formalità di rito, è stato arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza della Tenenza Carabinieri di Castel Volturno. Dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione.

