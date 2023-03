Forza Italia, Silvestro: oggi inaugurazione nuova sezione a Napoli, continua crescita partito

Condividi

“Non hanno alcun senso le polemiche di queste ore su un evento di Forza Italia che si terrà oggi a Napoli. È assurdo che si continuino ad alimentare dissapori e frizioni quando ci si accinge ad inaugurare una nuova sezione di partito. Le inaugurazioni delle sedi sono aperte a tutti”. Lo dichiara il senatore Francesco Silvestro, responsabile degli enti locali per Forza Italia in Campania.

“Non solo saremo presenti all’evento organizzato dalla sesta municipalità di Napoli, ma saremo anche nel casertano per un’altra inaugurazione di una nuova sezione locale – aggiunge il senatore forzista -. Continuiamo così il nostro lavoro di crescita del partito in tutta la regione Campania, senza sosta e con l’entusiasmo di sempre. Bisogna lasciare da parte le sterili polemiche e impegnarci con tutte le nostre forze nell’esclusivo interesse del nostro partito, così da non arrivare impreparati ai prossimi appuntamenti elettorali. Ed è per questo che oggi ci aspettiamo un gruppo sempre più unito, con la presenza dei numerosi militanti e simpatizzanti della nostra bellissima famiglia politica. Nessuno deve mai sentirsi ospite” conclude Silvestro.