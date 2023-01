Forza Italia: Silvestro nuovo responsabile Enti Locali in Campania. Su DL Ricostruzioni: “Stanziati 85 milioni per ridare normalità a ischitani”

Condividi

Il coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, Fulvio Martusciello, ha conferito la delega agli enti locali al senatore e vicecoordinatore regionale del partito, Francesco Silvestro. Franco Cascone, capogruppo di Fi in consiglio regionale, entra di diritto nel comitato regionale. Il partito di Silvio Berlusconi si prepara alla tornata elettorale amministrativa della prossima primavera, “con l’obiettivo – dice Martusciello – di accrescere la propria presenza e rafforzare la propria azione di governo nei territori”. “Scegliamo i candidati sindaco in anticipo e possibilmente in accordo con gli altri partiti della coalizione – prosegue – convinti che programmazione e condivisione siano gli elementi trainanti di un’alleanza che autorevolmente guida il Paese e le principali Regioni d’Italia”. “Sono queste le due mission – conclude – che assegniamo ai coordinatori provinciali.

“Sono orgoglioso dell’incarico ricevuto dal coordinatore Regionale Fulvio Martusciello, che ringrazio per la fiducia -dichiara il senatore Francesco Silvestro -. Sarò subito al lavoro nell’esclusivo interesse del partito come già fatto fino ad oggi nei diversi ruoli che ho ricoperto ed ancora ricopro. L’obiettivo sarà sempre lo stesso, continuare la crescita in vista di una importante stagione politica e di avvicinamento ad importanti impegni elettorali che vedranno Forza Italia protagonista”.

Intanto ha avuto il via libera definitivo dell’Aula del Senato il Decreto legge Ischia, che contiene gli interventi deliberati dal governo dopo il sisma che ha colpito l’isola dal 26 novembre 2022. Il decreto, dopo l’ok del Senato è approvato in via definitiva “Con questo intervento, il Governo mostra velocità e determinazione nell’affrontare la drammatica calamità naturale che ha colpito una delle più belle isole d’Italia. Siamo riusciti in tempi record a stanziare circa 85 milioni di euro e, grazie alle misure previste, gli ischitani inizieranno ad avere la certezza di poter tornare a condizioni di vita normali”. Così, intervenendo in Aula durante le dichiarazioni di voto sul Dl Ischia, il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro.