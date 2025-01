Forza Italia: Martusciello annuncia candidatura di Annalisa Spera alle regionali in Campania

0 minuto di lettura

Condividi

“Annalisa Spera, presidente dell’associazione “Radici e Valori”, sarà candidata alle prossime elezioni regionali in Campania per Forza Italia nella provincia di Salerno”.

L’annuncio è stato dato dal segretario regionale di Forza Italia Campania, Fulvio Martusciello, durante una conferenza stampa molto partecipata tenutasi oggi a Battipaglia.

“A Salerno, come nelle altre province, abbiamo più candidati che posti disponibili, ma Annalisa Spera rappresenta un valore aggiunto per il nostro schieramento”, ha affermato Martusciello. “È espressione di quel mondo associativo che regge questo paese. Con la sua candidatura rafforziamo un’area di centro che sarà determinante per la vittoria delle elezioni regionali”.

La candidatura di Spera mira a valorizzare il radicamento di Forza Italia sul territorio e il legame con il tessuto associativo, considerato da Martusciello “fondamentale per affrontare le prossime sfide elettorali”.

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.