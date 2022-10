Forum economico Francia Mezzogiorno – Napoil, martedì 18 ottobre

Condividi

Dopo il successo del 1° Forum economico Francia-Mezzogiorno del 2021, la seconda edizione dell’iniziativa si terrà martedì 18 ottobre 2022 alle ore 11 presso il Consolato Generale di Francia a Napoli (palazzo Grenoble) alla presenza di:

Saranno inoltre presenti nella seconda parte del programma (vedere file allegato) rappresentanti di imprese italiane e francesi che operano nei settori alberghiero, informatico e digitale, finanziario, dell´aviazione, dei servizi, dei trasporti e infrastrutture, della consulenza o delle assicurazioni, e in particolare:

– Valeria Fascione, Assessore all’Innovazione, Startup e Internazionalizzazione della Regione Campania (moderatrice)

– Luigi Carrino, Distretto Aerospaziale della Campania:

– Pasquale Lampugnale, Vice-Presidente Nazionale Confindustria Piccola Industria:

– David Cezon, Vice-Presidente French Tech Italia

Nell’ambito del Trattato del Quirinale, firmato il 26 novembre 2021 e che ha tra i suoi obiettivi quello di riavvicinare le reti economiche dei due paesi, il Forum mira a fornire un sostegno istituzionale al club economico Francia-Mezzogiorno. Questo appuntamento favorisce infatti l´incontro tra le imprese francesi che vogliono svilupparsi nel Mezzogiorno e le imprese italiane che hanno legami commerciali con la Francia. Il club, iniziativa della Camera di commercio ed industria Francia-Italia, ha organizzato una serie di incontri tematici a Napoli nel 2022 che saranno presentati durante il forum, così come le prospettive per il prossimo anno. Quest´evento può ispirare e incentivare nuove azioni a favore della crescita, dell’occupazione, dell´innovazione sostenibile e dell´inclusione, che l´Italia e la Francia promuovono con la stessa forza e costanza. È previsto un focus tematico su “I talenti del Mezzogiorno, motori di crescita e d´innovazione”, con scambi sull´eccellenza accademica del Mezzogiorno a favore delle imprese, le sfide dell´occupazione nel Mezzogiorno, l´aiuto ai giovani imprenditori regionali a proiettarsi in Francia.

2° FORUM ECONOMICO FRANCIA-MEZZOGIORNO

Martedì 18 ottobre 2022 alle ore 11

Consolato generale di Francia a Napoli – Via Crispi, 86

Programma

11.00 Apertura istituzionale del Forum

Christian Masset, Ambasciatore di Francia in Italia

Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli

Denis Delespaul, Presidente della CCI France Italie

Presentazione dei co-presidenti del Club

12.00 I talenti del Mezzogiorno, motori di crescita e innovazione nella regione

Valeria Fascione, Assessore all’Innovazione, Startup e Internazionalizzazione della Regione Campania (moderatrice)

Luigi Carrino, Distretto Aerospaziale della Campania:

Eccellenza accademica del Mezzogiorno al servizio delle imprese, il caso dell’aerospaziale

Pasquale Lampugnale, Vice-Presidente Nazionale Confindustria Piccola Industria:

Le sfide legate al capitale umano nel Mezzogiorno

David Cezon, Vice-Presidente French Tech Italia

Sostenere i giovani imprenditori del Mezzogiorno a proiettarsi in Francia

12.45 Domande e risposte

13.00 Pranzo