Forum dei Giovani della Città Metropolitana di Napoli, convocata riunione on line per il 22 marzo

È stato convocato, per il prossimo 22 marzo, alle ore 10.00, un incontro del Forum dei Giovani della Città Metropolitana di Napoli – da tenersi on line – per “definire modalità condivise e strategie operative in questa fase complessa per l’intera società, per i cittadini e le istituzioni, e per concordare e deliberare tempi e procedure per l’elezione degli organi e delle cariche del Forum previste dallo Statuto”.

Nel corso della riunione, il Sindaco della Città Metropolitana, Luigi de Magistris, proporrà ai componenti dell’organismo giovanile il 12 e il 13 aprile prossimi quali possibili date per la convocazione della seduta dell’Assemblea nel corso della quale effettuare le elezioni, da tenersi nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni anti-contagio.

Alla riunione parteciperanno anche la Consigliera Metropolitana Delegata ai Giovani, Katia Iorio, la Consigliera Delegata all’Attuazione dello Statuto della Città Metropolitana, Elena Coccia, e il Capo della Segreteria politica del Sindaco Metropolitano, Enrico Panini.

