Formula 1, ordine d’arrivo Gp Montreal e nuova classifica piloti

(Adnkronos) –

George Russell ha vinto il Gran Premio di Montreal oggi, domenica 15 giugno. In Canada, la sua Mercedes ha chiuso davanti al campione del mondo in carica Max Verstappen e a un eccezionale Kimi Antonelli, al primo podio della carriera. Quarto Oscar Piastri, quinto Charles Leclerc e sesto Lewis Hamilton. La gara si è chiusa in regime di safety car, dopo l'incidente di Lando Norris a pochi giri dalla fine. Oscar Piastri ha così aumentato il suo vantaggio in testa alla classifica piloti. Ecco l'ordine d'arrivo del Gp del Canada e la nuova classifica piloti.

Ecco l'ordine di arrivo del Gp di Montreal: 1) Russell 2) Verstappen 3) Antonelli 4) Piastri 5) Leclerc 6) Hamilton 7) Alonso 8) Hulkenberg 9) Ocon 10) Sainz 11) Bearman 12) Tsunoda 13) Colapinto 14) Bortoleto 15) Gasly 16) Hadjar 17) Stroll Ecco la nuova classifica piloti dopo il successo di George Russell nel Gp di Montreal: 1) Oscar Piastri: 198 punti 2) Lando Norris 176 3) Max Verstappen: 155 4) George Russell 136 5) Charles Leclerc: 104 6) Lewis Hamilton: 79 7) Andrea Kimi Antonelli: 63 8) Alexander Albon: 42 9) Esteban Ocon: 22 10) Isack Hadjar: 21 11) Nico Hulkengeber: 20 12) Lance Stroll: 14 13) Carlos Sainz: 12 14) Pierre Gasly: 11 15) Yuki Tsunoda: 10 16) Fernando Alonso: 8 17) Oliver Bearman: 6 18) Liam Lawson: 4 19) Doohan: 0 20) Bortoleto: 0 21) Colapinto: 0 —[email protected] (Web Info)

