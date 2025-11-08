Formula 1, Norris vince Sprint in Brasile davanti ad Antonelli. Quinto Leclerc
(Adnkronos) –
Lando Norris con la sua McLaren vince oggi, sabato 8 novembre, la gara Sprint del Gp del Brasile e allunga in classifica Piloti a +9 sul compagno di scuderia Oscar Piastri, uscito di scena al settimo giro, finendo a muro. Sul podio le due Mercedes, con l’ottima seconda piazza dell’italiano Kimi Antonelli e il terzo posto per George Russell.
Subito dietro la Red Bull di Max Verstappen, seguito dalla Ferrari di Charle Leclerc, l’Aston Martin di Fernando Alonso e l’altra rossa di Lewis Hamilton settimo. A chiudere la top ten Gasly, Stroll e Hadjar.
—
sport
webinfo@adnkronos.com (Web Info)
ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !
ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.