Formula 1, Norris vince Sprint in Brasile davanti ad Antonelli. Quinto Leclerc

Subito dietro la Red Bull di Max Verstappen, seguito dalla Ferrari di Charle Leclerc, l’Aston Martin di Fernando Alonso e l’altra rossa di Lewis Hamilton settimo. A chiudere la top ten Gasly, Stroll e Hadjar.

(Adnkronos) – Lando Norris con la sua McLaren vince oggi, sabato 8 novembre, la gara Sprint del Gp del Brasile e allunga in classifica Piloti a +9 sul compagno di scuderia Oscar Piastri, uscito di scena al settimo giro, finendo a muro. Sul podio le due Mercedes, con l’ottima seconda piazza dell’italiano Kimi Antonelli e il terzo posto per George Russell.

