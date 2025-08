Formula 1, l’ordine di arrivo del Gp Ungheria e classifica Piloti

1 minuto di lettura

In Ungheria trionfa Lando Norris. Il pilota inglese della McLaren ha vinto oggi, domenica 3 agosto, il Gp di Budapest sul circuito dell'Hungaroring. Norris ha preceduto il compagno di scuderia Oscar Piastri, secondo e leader del Mondiale Piloti con soli nove punti di vantaggio su Lando, e quello della Mercedes George Russell. Tanta delusione per la Ferrari di Charles Leclerc, che non è riuscito a concretizzare la pole position, nonostante un'ottima prestazione, a causa di un drastico calo di ritmo della macchina. Ecco l'ordine d'arrivo del Gp d'Ungheria e la classifica Piloti aggiornata. 1. Lando Norris (McLaren) 2. Oscar Piastri (McLaren) 3. George Russell (Mercedes) 4. Charles Leclerc (Ferrari) 5. Fernando Alonso (Aston Martin) 6. Gabriel Bortoleto (Aston Martin) 7. Lance Stroll (Aston Martin) 8. Liam Lawson (Racing Bulls) 9. Max Verstappen (Red Bull) 10. Kimi Antonelli (Mercedes) 11. Isack Hadjar (Racing Bulls) 12. Lewis Hamilton (Ferrari) 13. Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 14. Carlos Sainz (Williams) 15. Alexander Albon (Williams) 16. Esteban Ocon (Haas) 17. Yuki Tsunoda (Red Bull) 18. Franco Colapinto (Alpine) 19. Pierre Gasly (Alpine) 1. Oscar Piastri (McLaren) – 284 punti 2. Lando Norris (McLaren) – 275 punti 3. Max Verstappen (Red Bull) – 187 punti 4. George Russell (Mercedes) – 172 punti 5. Charles Leclerc (Ferrari) – 151 punti 6. Lewis Hamilton (Ferrari) – 109 punti 7. Kimi Antonelli (Mercedes) – 64 punti 8. Alex Albon (Williams) – 54 punti 9. Nico Hulkenberg (Kick Sauber) – 37 punti 10. Esteban Ocon (Haas) – 27 punti 11. Fernando Alonso (Aston Martin) – 26 punti 13. Lance Stroll (Aston Martin) – 26 punti 14. Isack Hadjar (Racing Bulls) – 22 punti 15. Pierre Gasly (Alpine) – 20 punti 16. Liam Lawson (Racing Bulls) – 20 punti 17. Carlos Sainz (Williams) – 16 punti 18. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 14 punti 19. Yuki Tsunoda (Red Bull) – 10 punti 20. Oliver Bearman (Haas) – 8 punti 21. Franco Colapinto (Alpine) – 0 punti —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

