Formula 1, Gp Miami: dalle prove libere alla gara, orario e dove vederlo

(Adnkronos) – Torna la Formula 1 con il Gp di Miami, sesto appuntamento del Mondiale 2025. Dopo le prime cinque gare in Australia, Cina, Giappone, Bahrain e Arabia Saudita, il Circus fa tappa in Florida per un weekend che promette spettacolo. Dalle prove libere alla gara di domenica 4 maggio, ecco il programma, gli orari e come vedere le varie sessioni. Da venerdì 2 maggio a domenica 4 maggio, la Formula 1 corre a Miami. Venerdì ci sarà la prima sessione di prove libere alle 18.30, mentre alle 22.30 toccherà alle qualifiche per definire l'ordine di partenza della

sprint race

di sabato alle 18. Le qualifiche della gara sono in programma sempre sabato, alle 22, mentre domenica alla stessa ora inizierà il Gran Premio di Miami. Ecco il programma del weekend.

Venerdì 2 maggio

Ore 18.30 – Prove Libere 1 Ore 22.30 – Qualifiche Sprint

Sabato 3 maggio

Ore 18 – Gara sprint Ore 22 – Qualifiche

Domenica 4 maggio

Ore 22 – Gp Miami Tutti gli appuntamenti del Gp di Miami saranno trasmessi in esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su Now.

