Formula 1, domani Gp Las Vegas. Orario, griglia di partenza e dove vederlo

Il Gp di Las Vegas di Formula 1 domani, domenica 23 novembre (ore 5), sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su Sky Go e Now. Evento disponibile anche in differita su Tv8, alle 14.

(Adnkronos) – La Formula 1 fa tappa in America. Domani, domenica 23 novembre, il Circus 1 arriva a Las Vegas per il terzultimo appuntamento stagionale. In pole position scatterà la McLaren del leader del Mondiale Lando Norris, davanti al campione del mondo Max Verstappen (Red Bull). Terzo Carlos Sainz su Williams, vera sorpresa delle qualifiche, quinto Oscar Piastri sull’altra McLaren. La gara inizierà alle 5 del mattino, ora italiana. Ecco orario, griglia di partenza e dove vedere Gp Las Vegas in diretta tv e streaming.

Redazione

I nostri interlocutori sono i giovani, la nostra mission è valorizzarne la motivazione e la competenza per creare e dare vita ad un nuovo modo di “pensare” il giornalismo. redazione@ilmonito.it