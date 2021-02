Formazione digitale, accordo tra Link Campus e Aidr. Nicastri: le professioni digitali essenziali per la ripresa del Paese

Condividi

Le professioni digitali, il futuro dell’Italia. Siglato l’accordo tra Aidr e Link Campus per la promozione di iniziative formative, progetti e attività seminariali sui settori della trasformazione tecnologica, l’economia digitale e la pubblica amministrazione digitale. L’associazione Italian Digital Revolution e l’Università Link Campus mettono a sistema competenze e professionalità in direzione di una sempre più capillare diffusione dei temi legati alla digital transformation che investe, ormai, tutti i campi della nostra economia determinando numerosi cambiamenti anche nei processi della Pubblica Amministrazione e nel suo rapporto con la società. L’accordo odierno si inserisce nell’ambito di una partnership già avviata da tempo tra i due enti, che ha come denominatore comune la promozione della cultura digitale e la formazione delle figure professionali, che guideranno la trasformazione digitale. In questa direzione L’Università Link Campus attiverà a breve due corsi post laurea.

Si tratta del “Master in Anticorruzione e Appalti Pubblici. Un nuovo modello di etica pubblica: risposte ordinamentali e nuovi protagonisti”, il cui obiettivo del percorso formativo è lo studio teorico-pratico della suddetta normativa sotto il profilo internazionale, penale e amministrativo, con l’intento di formare figure apicali ad alta competenza specialistica, chiamate oggi a servire, con ruoli di responsabilità, la Pubblica Amministrazione e i soggetti pubblici a cui la norma espressamente si rivolge. Il “Master in Smart Public Administration” intende fornire le conoscenze più innovative, manageriali, organizzative e di leadership, necessarie per governare la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione e la sua transizione ad un modello futuro di Public Government 4.0. L’obiettivo principale è quello di formare figure in grado di supportare concretamente le Amministrazioni sui temi dell’innovazione tecnologica e di processo, dei sistemi informativi, degli strumenti di ascolto e coinvolgimento degli stakeholder. Agli associati Aidr sarà riconosciuto uno sconto del 30% sull’offerta formativa dell’ateneo.

“In un momento di precarietà e incertezza per il nostro Paese, la Link Campus University crede che la formazione rivestirà un ruolo determinante per favorire la ripartenza e pertanto ha deciso di consolidare la propria offerta postgraduate (master e corsi di specializzazione) al fine di creare quegli strumenti necessari ad affrontare la nuova realtà e le sfide che questa porterà con sé per il mercato del lavoro e per la stessa economia. Naturalmente questo progetto è realizzabile solo grazie alla forza di una rete di soggetti che ne condividano la visione e le opportunità. Per questo oggi siamo particolarmente orgogliosi di implementare la nostra offerta formativa, grazie al prezioso contributo di Aidr, associazione con la quale abbiamo intrapreso un cammino virtuoso di collaborazione – sottolinea la Presidente della Scuola d’Ateneo per le attività postgraduate di Link Campus University dott.ssa Vilma Mazzocco.“ L’emergenza Covid-19, ha imposto di fatto la rivoluzione digitale nel nostro Paese- sottolinea il Presidente di Aidr Mauro Nicastri. Dobbiamo però essere in grado di saper cogliere appieno tutte le potenzialità offerte dal digitale anche per dare una risposta concreta al nostro Paese. In questi mesi drammatici, le tecnologie legate al web hanno fornito a tutti noi un supporto fondamentale, adesso è il momento di fare un passo in più. La ripresa economica, ma anche culturale passerà dal digitale, Aidr vuole offrire il proprio contributo per traghettare il sistema Italia verso il futuro.

