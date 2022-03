Formaggio in Villa 2022 a Cittadella, arrivano gli autoctoni di Alimentale

Condividi

La Campania rappresentata da Caciocavallo Podolico, Pecorino Bagnolese e Provolone del Monaco Dop

Sta per terminare la grande attesa. Fra due giorni ritorna “Formaggi in Villa” la grande rassegna dedicata all’arte della caseificazione italiana ed internazionale. Appuntamento collocato all’interno della mura medievali di Cittadella, in provincia di Padova.

La grande novità di questa edizione è sicuramente la partecipazione di Alimentale Forchetta & Cervello con una gustosa selezione dei formaggi autoctoni della regione Campania.

Le razze autoctone in via di estinzione ed i loro prodotti saranno i protagonisti dei quattro giorni della kermesse che apre i battenti venerdì 1 aprile per concludersi il 4.

“La nostra missione –spiega Giuseppe Di Bernardo di Alimentale Forchetta & Cervello– è quella di fare conoscere storie e territori ai tanti visitatori che vorranno venirci a trovare nelle mura medievali di Cittadella. Punteremo la nostra attenzione sul Caciocavallo Podolico di Castelnuovo di Conza. Una bella storia di un allevatore che si dedica 24 ore al giorno alla salvaguardia della razza della Vacca Podolica in via di estinzione”.

Dalla provincia salernitana a quella irpina il passo è breve: “La pecora Malvizza è un’altra delle razze che intendiamo tutelare. Lo facciamo tutti i giorni attraverso la passione che mettiamo per portare all’attenzione dei consumatori la bontà del pecorino che deriva dal suo latte. Il Pecorino Bagnolese proveniente da questo animale è facilmente riconoscibile grazie al bollino Vero-Filiera Sostenibile. Per questo spieghiamo sempre di fare attenzione. C’è sempre troppo falso in giro”.

Infine la provincia napoletana, con un’altra meraviglia che spesso e volentieri è presa di mira dai falsari: “Sua Maestà il Provolone del Monaco Dop non può assolutamente mancare, ricordando che la sua diffusione ha dato una mano al bovino di razza Agerolese ad allontanarsi dallo spauracchio dell’estinzione” concludono i responsabili di Alimentale.

Presente anche il resto del “catalogo” dei prodotti e il Miele della Campania, ovviamente solo quello Vero.

Formaggi in Villa 2022 Dal 1 al 4 aprile 2022 Cittadella sarà dalle ore 10 alle 21 il luogo di questa grande mostra mercato con più di 140 bancarelle di espositori. Un week-end di grande gusto, con i migliori formaggi da tutta Italia e non solo. L’evento è spalmato in quattro giorni, tutti dedicati al gusto d’autore. Il posto giusto per assaggiare, scoprire, degustare bontà regionali. Formaggi rari, distribuiti localmente e piccole produzioni artigianali.