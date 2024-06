2 minuto di lettura

Condividi

di Gennaro Savio

Sabato 1 giugno 2024 a Forio, presso la palestra dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Bruce Lee” dell’isola d’Ischia, si sono tenuti gli esami per il passaggio gradi e cinture degli allievi allenati dal Maestro Raffaele Patalano. Esaminatore d’eccellenza della seduta di esami è stato il Presidente Regionale della FederKombat, il Maestro Gianni Di Bernardo, più volte campione d’Italia semi-contact e light-contact, con la nazionale italiana campione europeo a Venezia nel 1985 e vice campione del mondo nello stesso anno in Ungheria, arbitro internazionale, nel 2018 è stato insignito dal CONI della prestigiosa Stella di Bronzo al merito sportivo. Tutti gli allievi, davanti ad una platea gremita di genitori, hanno mostrato le abilità marziali acquisite e sono stati per questo promossi, a secondo del percorso effettuato, con le cinture nera, gialla, verde e arancio. Per atleti, genitori e nonni presenti è stato bellissimo e toccante il momento della consegna dei diplomi e delle relative cinture. Per il Maestro Gianni Di Bernardo è stato un piacere tenere gli esami all’interno della palestra dedicata a “Bruce Lee” di cui, tra l’altro, è presente, unica in Italia, la statua a grandezza naturale identica, nella posa e nella misura, a quella presente ad Hong Kong.

“Essendo il Presidente regionale della FederKombat – ha affermato il Maestro Di Bernardo -, federazione che racchiude le maggiori discipline da combattimento, la mia presenza qui oltre ad essere istituzionale e stata anche una forma di piacere per stare con il Maestro Raffaele con cui condividiamo ormai da anni questo percorso”. Alla domanda se un giorno la Kickboxing potrà essere protagonista alle Olimpiadi, il Maestro Di Bernardo ci ha dato un’importante notizia. “L’unica notizia che a tal proposito posso darvi – ha risposto il Maestro Gianni Di Bernardo -, è che alle prossime Olimpiadi di Parigi avremo, non come sport dimostrativo ma come ospiti, la Muay thai che come ben sapete è una disciplina della FederKombat. Quindi possiamo dire che un piccolo passo in avanti è già stato fatto. Quindi non per le prossime di Parigi, ma per quelle successive potremmo sentire parlare di Kickboxing alle Olimpiadi. Come detto abbiamo un presidente che è lungimirante, tenace, preparatissimo e che si sta muovendo nella direzione giusta”. Infine il Maestro Raffaele Patalano ha voluto ringraziare pubblicamente il Maestro Gianni Di Bernardo per la sua presenza a Forio e con il quale, da sempre, è legato da un rapporto di stima ed amicizia reciproca.

Di seguito l’elenco degli allievi che hanno sostenuto e superato l’esame:

Per il Karate promossi CINTURA GIALLE gli allievi Nicolas Benitozzi, Biagio Di Costanzo, Gabriele Galasso, Cristina Mattera, Camarena Jonier Polanco, Angelo Sabatino e Vito Verde. Sempre nel karate promossi CINTURA ARANCIO gli allievi Raissa Domenica Criscuolo e Antonio Iacono. Promosso CINTURA VERDE Eric Gabriel Albu. Nella kickboxing, invece, sono stati promossi per la CINTURA NERA 3° grado Maria Patalano e Pasquale Patalano, per la CINTURA GIALLA Pietro Calise, Antonio Miragliuolo e Ferdinando Caserta mentre per la CINTURA VERDE Massimiliano Guarracino.

IlMonito.it è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa. crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a- Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.