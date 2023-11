Forio, Campo Sportivo “Salvatore Calise” da due anni quasi completamente al buio, una vergogna politico-amministrativa tutta foriana

Condividi

Bambini costretti a giocare su di un terreno di gioco semibuio…

Come quella passata dell’ex sindaco Francesco Del Deo, anche l’attuale amministrazione comunale guidata da Stani Verde manca di totale rispetto verso i ragazzi ed i bambini che si allenano e giocano presso campo il sportivo di Forio visto che in cinque mesi non si è provveduto neppure a sostituire i fari fulminati da anni.

di Gennaro Savio

Esattamente due anni fa, nel novembre del 2021, con un dettagliato servizio giornalistico denunciammo la vergogna della mancata sostituzione, ad opera dell’allora amministrazione comunale di Francesco Del Deo, dei fari fulminati dell’impianto di illuminazione del campo sportivo di Forio “Salvatore Calise”. Infatti su 24 fari disposti su 8 punti luci, ben 10 erano fulminati con il risultato che il terreno di gioco non era illuminato a sufficienza ed erano molte le zone d’ombra che si creavano nelle ore serali e notturne. Ebbene, da allora sono trascorsi ben due anni e la situazione presso il “Calise” non è affatto mutata nonostante nel frattempo sul palazzo municipale siano cambiati sindaco, giunta ed amministrazione comunale che a cinque mesi dall’insediamento non hanno ancora trovato il tempo e la volontà politica per fare sostituire i fari fulminati. Con la conseguenza che la situazione, e non potrebbe essere diversamente, col tempo continua a peggiorare ed i bambini ed i ragazzi foriani sono costretti a giocare e ad allenarsi su di un terreno di gioco praticamente semibuio: assurdo! Ci rendiamo ben conto che il “Calise” necessita di un rinnovato e più moderno impianto di illuminazione che non può essere realizzato da un giorno all’altro, ma nel frattempo che questo sia possibile, siamo almeno capaci di sostituire gli oltre 10 fari fulminati su 24, o no? Possibile che bimbi e ragazzi di Forio devono rischiare di rovinarsi la vista per giocare su di un rettangolo di gioco dove si vede poco o nulla? Eppure si tratta di un intervento che l’amministrazione guidata da Stani Verde avrebbe dovuto mettere in essere a pochi giorni dall’insediamento ed invece siamo quasi alla fine del 2023 e non è cambiato ancora nulla. Anzi, con la pioggia puntualmente si spengono anche alcuni dei fari ancora funzionanti a dimostrazione che l’impianto è ormai obsoleto e va immediatamente sostituito. Noi, naturalmente, così come facciamo da anni, come rappresentanti del PCIM-L fondato dal compianto Domenico Savio, continueremo a seguire questa vicenda ed a batterci affinché presso il campo sportivo foriano tutta l’illuminazione venga completamente ripristinata.