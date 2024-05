2 minuto di lettura

(Adnkronos) – Il Consiglio di amministrazione del Fondo Cometa, riunitosi in data odierna, ha eletto Daniela Dario presidente. La vicepresidente è Giovanna Petrasso. Già consigliera del Fondo nei precedenti esercizi, Daniela Dario è direttore relazioni industriali di Federmeccanica. Giovanna Petrasso, a sua volta già nel CdA di Cometa nelle scorse consiliature, ricopre l’incarico di segretario nazionale della Fim-Cisl. Le due nomine sottolineano la valorizzazione del ruolo e della professionalità delle donne negli organi di governo di Cometa. E proprio sulle donne e i giovani, proseguendo l’attività intrapresa in particolar modo negli ultimi anni, il Fondo continuerà a far convergere una parte importante del proprio impegno con l’obiettivo di realizzare un ulteriore incremento delle adesioni. Cometa conclude così l’iter di rinnovo dei suoi organi – previsto dallo statuto ogni tre esercizi – che ha visto l’elezione dell’assemblea dei delegati, del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci. Il nuovo CdA resterà in carica per il triennio 2024-2026 ed è composto da 12 membri, pariteticamente ripartiti fra rappresentanti dei lavoratori e rappresentanti dei datori di lavoro. Consiglieri in rappresentanza delle aziende sono: Daniela Dario (Presidente), Angelo Cappetti, Oreste Gallo, Stefano Liali, Roberto Montesi e Silvia Rollino. Consiglieri in rappresentanza dei lavoratori sono: Giovanna Petrasso (Vicepresidente), Armando Castellano, Luca Mangano, Stefania Mangione, Gianfranco Verdini e Giorgio Maria Zamperetti. Il Collegio dei Sindaci è composto dal presidente, Francesco Lucà, e dai sindaci effettivi Cataldo Lipani, Marco Lombardi e Sonia Mascarin. Al presidente uscente Riccardo Realfonzo, al cda e al collegio dei sindaci uscenti vanno i ringraziamenti per l’importante lavoro svolto. Daniela Dario, neoeletta presidente del Fondo Cometa, ha dichiarato: “La presidenza di Cometa è un incarico che mi onora e un’importantissima responsabilità, cui assolverò col massimo impegno insieme ai colleghi del cda, del collegio dei sindaci, al direttore e a tutta la struttura di Cometa. In uno scenario di progressiva contrazione del welfare pubblico la contrattazione collettiva rappresenta uno dei motori che rinnova e rivitalizza nel tempo l’azione degli strumenti di welfare contrattuale integrativo: l’attitudine al confronto negoziale e la ricerca di soluzioni innovative la pone alla frontiera dei ragionamenti evolutivi in tale ambito. Sarà mia cura proseguire al meglio la missione previdenziale per costruire il risparmio pensionistico dei lavoratori e delle lavoratrici aderenti e dedicherò un’attenzione particolare anche a raggiungere coloro che al momento non aderiscono, a cominciare proprio dalle nuove generazioni e dalle donne", ha concluso. Giovanna Petrasso, neoeletta vicepresidente del Fondo Cometa, ha dichiarato: “Sono davvero onorata di questo incarico. Lavorerò insieme alla Presidente e a tutte le funzioni per permettere a Cometa di continuare ad attuare efficacemente la propria missione, valorizzando il risparmio previdenziale delle lavoratrici e dei lavoratori metalmeccanici e permettendo a ciascuno di costruire una pensione complementare adeguata in base alle proprie esigenze e obiettivi. Priorità della nuova consiliatura sarà far crescere gli aderenti al Fondo e ciò soprattutto tra i giovani e le donne contribuendo a recuperare per quest’ultime il gender pension gap, un divario pensionistico del 30% tra i due generi al quale bisogna iniziare a pensare di porre qualche rimedio", ha concluso. —lavoro/[email protected] (Web Info)

