Fondi per Napoli – V.Varriale (Moderati): “Il Governo mantenga le promesse altrimenti anche noi come Manfredi faremo un passo indietro”

Condividi

59 / 100 Powered by Rank Math SEO

“Chiediamo al Governo di mantenere le promesse su Pnrr e finanziamenti salva comune. La città di Napoli ha bisogno dello stanziamento specifico annunciato. Napoli deve ripartire e ci vuole l’impegno di tutti. Se non ci sono fondi e risorse per la manutenzione e i servizi essenziali è impossibile risollevare la città, dobbiamo dare risposte concrete ai napoletani. Se le promesse sugli aiuti economici non saranno mantenute e sarà impossibile governare siamo della stessa idea di Manfredi, anche per noi Moderati sarà necessario fare un passo indietro”.