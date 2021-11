Fondazione ANT: “Premio Eubiosia Franco Pannuti 2021” alla SMS Engineering

Condividi

La Fondazione ANT premia la SMS Engineering, Intesa Sanpaolo, Fondazione Mediolanum, Bper Banca, EAV Ente Autonomo Volturno, Uila Puglia, Lidl, Löwengrube, Nuova Comauto, Loto Sound Advanced Technology Systems con il Premio Eubiosia 2021 per “Supporto alla Missione“

Torna il “Premio Eubiosia Franco Pannuti”, l’incontro con le aziende e le realtà che anche in questo difficile 2021 sono state vicine alla Fondazione ANT. Il 24 novembre 2021 nella sede ANT di Bologna è stato consegnato ai benefattori della Fondazione un riconoscimento speciale in segno di ringraziamento per quanto hanno fatto. Dopo i saluti istituzionali del presidente Raffaella Pannuti e di Manuela Rontini, Presidente Commissione Politiche Economiche, Regione Emilia-Romagna, e di Maria Caterina Manca, Presidente Consiglio Comunale, ci sono stati gli interventi di Filippo Montesi di Human Foundation e dell’ ing. Adriano Maestri. In concomitanza con le premiazioni c’è stata l’inaugurazione del nuovo Ambulatorio Mobile ANT per la prevenzione – che affiancherà il primo già in uso – per raggiungere sempre più persone e territori. Il Premio Eubiosia di Fondazione ANT viene assegnato ogni anno alle realtà che si sono distinte per il proprio operato e, in occasione di questo importante riconoscimento, il presidente della SMS Engineering ing. Antonio Ascione e la presidente di Fondazione ANT Raffaella Pannuti si sono incontrati. Nel 2021 la SMS Engineering ha sostenuto l’ANT con una Campagna Pasquale di Solidarietà che ha avuto, attraverso l’acquisto delle Uova Solidali, anche una grande visibilità sui social network. Il Premio Eubiosia “Franco Pannuti” 2021 è andato a tutte quelle realtà che hanno dato prova di resilienza e solidarietà, aiutando ANT nella sua mission di offrire assistenza medico-specialistica domiciliare a tutte le persone malate di tumore.

ll credo di ANT è sintetizzato dal termine “Eubiosia” (dal greco, eu/bene-bios/vita, “la buona vita – vita in dignità”) intesa come insieme di qualità che conferiscono dignità alla vita, in ogni fase della malattia. Fondazione ANT è la più ampia realtà non profit in Italia per l’assistenza socio-sanitaria domiciliare gratuita ai pazienti oncologici. Dal 1985 a oggi ANT ha assistito oltre 144.000 malati, in modo completamente gratuito, con équipe multi-disciplinari presenti in 31 province in 11 regioni italiane (Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Lazio, Marche, Campania, Basilicata, Puglia, Umbria). Ogni anno sono oltre 10.000 gli assistiti in tutta Italia.

Nella foto in alto a destra: La presidente ANT Raffaella Pannuti con il Presidente della SMS Engineering Antonio Ascione. Nella foto in basso da sinistra verso destra: Francesca Molino past president Rotaract Napoli, Ascione, Katia Manna, Fulvio Pastena Ente Autonomo Volturno, Vito Cinque e Patrizia Pierno del Gruppo Balletta e Raffaele Messina ANT Campania