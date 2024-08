Fondazione Aidr: Fitto commissario UE scelta innovativa e speranza per i giovani

0 minuto di lettura

Nicastri (Aidr): giovani e competenze digitali saranno i pilastri del neo commissario UE Raffaele Fitto

Roma, 30 agosto – Giovani e digitalizzazione sono gli obiettivi chiave che il neo commissario UE, Raffaele Fitto, ha annunciato nell’ultimo incontro pubblico, promosso dalla Fondazione Aidr in collaborazione con gli Uffici del Parlamento e della Commissione europea in Italia, in occasione della presentazione del tour istituzionale nazionale “Giovani, digitalizzazione, Europee 2024”.

“La scelta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, di indicare Raffaele Fitto quale commissario UE è considerata importante e fondamentale per l’Italia“, ha dichiarato il CdA della Fondazione Aidr. “Siamo certi che Raffaele Fitto darà massima priorità ai giovani e alle competenze digitali, sempre più richieste e necessarie nel nostro Paese. Al neo commissario vanno i nostri più sinceri e affettuosi auguri per il nuovo, complesso ed entusiasmante compito che lo attende“.

