Fofana prova a colpire di testa, ma scivola: l’errore (comico) in Milan-Genoa

Errore ‘comico’ in Milan-Genoa. Oggi, giovedì 8 genaio, San Siro ha assistito incredulo al pareggio per 1-1 andato in scena contro il Grifone nel posticipo della 19esima giornata di Serie A. Ma più che per episodi da moviola, che non sono mancati, negli occhi dei tifosi rossoneri è rimasto il clamoroso errore di Youssouf Fofana nel primo tempo.

Succede tutto al 36′: Leao si smarca sul secondo palo su un cross dalla destra e gira con il sinistro da pochi passi. Il suo tentativo è parato dal portiere del Genoa Leali, ma sulla ribattuta arriva proprio Fofana. Il centrocampista rossonero si prepara a colpire a botta sicura di testa, ma al momento dell’impatto con il pallone scivola clamorosamente all’indietro con il piede d’appoggio, lisciando così il pallone tra l’incredulità di San Siro. E l’errore è diventato, inevitabilmente, virale sui social.

