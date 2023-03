“Focus sulla donna in menopausa”: l’8 marzo corso ECM a Napoli con il sottosegretario Gemmato e l’assessore comunale Santagada

NAPOLI. “Focus sulla donna in menopausa: le criticità psico-metaboliche e la loro prevenzione. Approccio multidisciplinare: Clinica – Psicologia – Diagnostica e Nutrizione“. Se ne discuterà domani, mercoledì 8 marzo, giornata dedicata alla festa della donna, in un corso ECM organizzato dall’associazione “Zoè, vita, salute e benessere“.

All’evento, che sarà ospitato nei locali di FederFarma Napoli in via Toledo 156 (a partire dalle ore 13,30), prenderanno parte, tra gli altri, l’on. Marcello Gemmato, sottosegretario al Ministero della Salute; la dott.ssa Maria Rosaria Campitiello (dirigente medico presso il Ministero della Salute) e il prof. Vincenzo Santagada, assessore alla Salute e al Verde del Comune di Napoli. Con loro saranno coinvolti docenti universitari, professionisti e ricercatori.

“La nostra mission – spiega la dott.ssa Claudia Dello Iacovo, biologa nonché presidente dell’associazione Zoè e tra le promotrici del corso – è quella di puntare alla prevenzione della ‘buona salute’ attraverso la sinergia tra tutte le varie professioni sanitarie”. “In un momento nel quale c’è sempre più bisogno di medici, i biologi, in particolare, per la peculiare trasversalità delle proprio competenze, sono chiamati a svolgere un ruolo cruciale nel campo della diagnostica delle patologie, oltre che in quello della nutrizione e della tutela della salute ambientale” conclude.