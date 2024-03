1 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Potrebbe risolversi grazie a Flavio Insinna la vicenda dell'illustratrice freelance Serena Scandellari di 48 anni e di sua madre di 75, che dovranno lasciare la loro casa il prossimo 9 aprile. A raccontare la loro storia, poi, diventata virale sui social è stata per prima Today.it. Impossibile trovare qualcosa in affitto sia per i prezzi alti a Bologna che, e soprattutto, per la mancanza di garanzie che una libera professionista e una pensionata possono dare. "Buongiorno, scusami sono Flavio Insinna e avevo già letto la tua storia" scrive il conduttore televisivo e attore in un messaggio su X, reso pubblico dalla stessa illustratrice. "Ma se troviamo il modo di garantire questo benedetto affitto, può essere una soluzione? Se tu trovi una collocazione per te e la tua mamma, mi sembra che sia un problema di garanzie che posso fornire io. Scusa se mi sono intromesso. Buona giornata". "Nel Mondo Migliore agiscono le forze del bene per tramite di alcuni esseri umani che hanno fatto della loro vita un esempio di generosità" scrive la 48enne pubblicando il post di Insinna e, poi, ci scherza anche un po' su. "Come ci vado dagli agenti dicendo garantisce Flavio Insinna senza sembrare una mitomane?" conclude evidentemente sollevata. —[email protected] (Web Info)

IlMonito.it è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie. [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa. ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a- Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa. I nostri interlocutori sono i giovani, la nostra mission è valorizzarne la motivazione e la competenza per creare e dare vita ad un nuovo modo di “pensare” il giornalismo. [email protected] www.ilmonito.it