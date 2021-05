Flash mob in oltre 50 città italiane

Condividi

Editoria, numero CulturaIdentità dedicato a giovani

E’ stato presentato questa mattina alla Camera dei deputati, il nuovo numero di CulturaIdentità, il mensile fondato e diretto da Edoardo Sylos Labini, in edicola da venerdì 7 maggio. Con una copertina d’autore, firmata dal vignettista satirico Federico Palamaroli, in arte Osho, che ironizza sui giovani alle prese con la scuola nell’era covid, il mensile, in collaborazione con Gioventù Nazionale, verrà distribuito domani gratuitamente davanti alle scuole superiori in oltre 50 città italiane. Protagonisti di questo numero sono gli adolescenti, stretti tra la pandemia e la crisi economica. “Riprendetevi il futuro”, è il titolo che campeggia in apertura: un invito a reagire, a non cedere ai cattivi maestri, come sottolinea anche Sylos Labini nel suo editoriale, richiamando a storie di giovani che si sono distinti per impegno e coraggio. Tanti gli approfondimenti firmati da Alessandro Sansoni, Marco Gervasoni, Diego Fusaro. Da segnalare, l’intervista ad Alessandro Meluzzi, che mette in guardia da un futuro alla ‘Matrix’ e lancia un monito sui pericoli collegati all’esaltazione della fluidità e all’isolamento forzato della pandemia, e i contributi di Francesca Totolo sugli influencer di ‘regime’, e del deputato di FdI, Federico Mollicone che rivendica il diritto alla sovranità digitale contro ogni forma di censura. Infine, spazio anche alle organizzazioni giovanili di partito, dai Liberali ai Giovani Democratici, con le loro idee e proposte.

