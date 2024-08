FIUME SARNO, PUZZA E SVERSAMENTI INQUINANTI: DAI SOPRALLUOGHI DI QUESTA MATTINA ABBIAMO INDIVIDUATO ALCUNI SCARICHI SOSPETTI AL CONFINE CON SCAFATI: TOLLERANZA ZERO

1 minuto di lettura

Scafati 05.08.24 – Questa mattina, dalle 7, con la Polizia Municipale e i nostri tecnici dell’Ambiente abbiamo effettuato una serie di controlli e sopralluoghi sui siti critici che ci sono stati segnalati e in particolare sul “Controfosso destro” del fiume Sarno. Quello che abbiamo riscontrato è uno sversamento proveniente dal territorio di confine, in provincia di Napoli (Basta guardare le immagini). Provincia di Napoli o di Salerno è mia responsabilità trovare una soluzione per aggredire chi porta i fanghi, la melma, la puzza, anche da altri comuni nella nostra Scafati.

Non siamo la cloaca della Campania!

Subito dopo con l’Arpac Salerno abbiamo valutato rispetto a quanto verificato, interventi da fare anche su altre province, oltre che fare un resoconto degli scarichi conservieri e non solo del nostro territorio e stabilire un calendario di controlli. Eventualmente riscontrassero reati saranno denunciati tutti alla Procura. Con il Comandante Grasso del Noe abbiamo interloquito proprio sulle indagini che seguiranno alle eventuali denunce.

Attraverso la Tenenza dei Carabinieri di Scafati abbiamo impegnato la Compagnia dei Carabinieri di Torre Annunziata e le Guardie Forestali di Roccarainola (che hanno competenza nel napoletano) ad attivarsi per controlli per interventi immediati.

Abbiamo anche chiesto al Direttore dei lavori di realizzazione della Rete Fognaria, ing. Gaeta, di accelerare su via San Marzano, perché la sua realizzazione potrebbe essere operativa da subito in quanto collegata al depuratore di Orta Loreto.

All’incontro in Regione domani alle ore 15, alla presenza del Vice Presidente Bonavitacola e dei tecnici, andrò per gridare la disperazione della mia città, senza continuare a giustificare i ritardi e le responsabilità della Regione che in questi otto anni sono stati assenti, avendo avuto come unica capacità quella di prendere in giro la popolazione di un bacino che attraversa e riguarda tre province.

