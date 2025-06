FIUME SARNO, ALIBERTI: “E’ COMINCIATO UFFICIALMENTE QUESTA MATTINA IL DRAGAGGIO DI RIO SGUAZZATORIO. UNA GRANDE VITTORIA”

0 minuto di lettura

Condividi

Scafati , 17 giugno 2025 – Alla presenza del Vicepresidente della

Regione Campania, Fulvio Bonavitacola, sono partiti ufficialmente questa mattina dalla confluenza di via Fosso dei Bagni gli interventi di dragaggio di Rio Sguazzatorio. Una grande opera che sarà realizzata per circa 1,7 chilometri con un intervento di circa 5.425,000 euro che avrà durata di 120 giorni (quattro mesi).

Il Sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti: “Dopo i numerosi incontri, richieste, discussioni, finalmente si sta realizzando un grande progetto: una straordinaria vittoria di mediazione e costanza dell’azione amministrativa nell’interesse di una comunità che subisce da anni i riflessi dell’inquinamento anche attraverso il fenomeno degli allagamenti. Una battaglia che abbiamo combattuto con i denti in Regione da Scafati e che non sarà il punto di arrivo ma la partenza di un grande lavoro di risanamento per il quale ci battiamo da sempre.

Il dragaggio di Rio Sguazzatorio è solo l’inizio di quel progetto ‘Grande Sarno’ per il quale lottiamo dal lontano 2014. E’ ora che il Sarno ridiventi risorsa per questo paese”.

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.