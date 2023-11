Fisioterapisti, Paolo Esposito: “Popolazione sempre piu’ anziana, in Italia assume ancora piu’ importanza il ruolo del fisioterapista”

Condividi

Presso la sala mediterraneo dell’Ospedale Cardarelli di Napoli si è tenuta l’inaugurazione delle attività didattiche riguardanti i corsi di laurea per le professioni sanitarie. Erano presenti le massime autorità dei corsi di laurea: Rettori, Direttori delle attività didattiche e studenti da poco ammessi a seguito del superamento del concorso. Il Presidente Paolo Esposito ha portato i saluti dell’Ordine dei Fisioterapisti delle province di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta e di tutto il Consiglio direttivo. Nel suo breve intervento di saluto, Esposito ha tra l’altro sottolineato l’importanza che ormai assume il ruolo del fisioterapista e della fisioterapia nella società italiana che tende ad a vere una popolazione sempre più anziana. L’intervento del Presidente Paolo Esposito è stato anche occasione di incontro e di confronto con i tanti responsabili delle varie attività didattiche. Si è discusso delle carenze degli attuali percorsi di laurea e affinché possano essere quanto più performanti possibili per i professionisti cosi da renderli sempre più rispondenti alle richieste e alle esigenze della sanita pubblica, privata e territoriale nei vari ambiti di intervento come quello neurologico, ortopedico, uro ginecologico, post chirurgico, cardiorespiratorio, etc. All’interessante convegno è intervenuto anche lo scrittore Maurizio De Giovanni il quale ha raccontato quella che è stata la sua esperienza di vita avuta con i professionisti sanitari che lo hanno curato a seguito dell’infarto avuto l’anno scorso.