Firmati in prefettura ad Avellino i protocolli per il controllo di vicinato a Montemiletto e Sturno

Nei comuni di Montemiletto e Sturno i cittadini potranno segnalare alle Forze dell’ordine, con modalità ancora più efficaci, situazioni sospette grazie ai protocolli sul “controllo di vicinato” firmati ad Avellino tra il prefetto Rossana Riflesso e i sindaci delle due amministrazioni locali.

L’iniziativa introduce un modello di sicurezza partecipata e mira a rafforzare la coesione sociale incentivando la collaborazione dei cittadini su questo fronte.

«Non possiamo più immaginare la sicurezza come una responsabilità esclusiva delle Forze dell’ordine, poiché è un’attività che richiede il coinvolgimento diretto dei sindaci, primi riferimenti delle comunità locali, e una partecipazione attiva da parte dei cittadini», ha dichiarato il prefetto nel corso della cerimonia, sottolineando l’efficacia dell’iniziativa e l’intenzione di riproporla in altre realtà locali per «favorire la creazione di un sistema di sicurezza collettiva, dove i cittadini si sentano parte attiva nella protezione del proprio ambiente di vita».