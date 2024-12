Firenze, omicidio 17enne in strada: indagati due giovani

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Ci sono due indagati per l'omicidio di Maati Moubakir, il 17enne ucciso la notte del 29 dicembre a Campi Bisenzio, comune alle porte di Firenze. Secondo quanto si apprende, si tratta di due 20enni, ora indagati dalla procura. L'ipotesi di accusa sarebbe di concorso in omicidio volontario. Il corpo era stato trovato attorno alle 5.30 e sul posto erano arrivati i soccorsi del 118, ma per salvare il ragazzo, di origine marocchina ma nato a Poggibonsi (Siena) e residente a Certaldo (Firenze), non c'è stato nulla da fare. —[email protected] (Web Info)

