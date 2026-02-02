Firenze, al via demolizione per oltre sessanta tralicci
Terna ha avviato le attività di rimozione dei sostegni elettrici previsti nel Comune di Firenze, con la demolizione di un traliccio in un’area prossima all’Ospedale San Giovanni di Dio. Un investimento, quello del gruppo guidato da Giuseppina Di Foggia, di oltre 45 milioni di euro per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete elettrica dell’area metropolitana di Firenze che porterà alla rimozione di 14 km di linee aeree e 68 sostegni.
