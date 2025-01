Fiorenza Calogero in scena al Teatro Trianon Viviani il 25 gennaio

1 minuto di lettura

Condividi

Sabato 25 gennaio, alle 21, Fiorenza Calogero ritorna al Trianon Viviani con “Vico Viviani”.

La cantattrice stabiese, nata a pochi passi dalla strada natale di don Raffaele, è una presenza ormai stabile nella programmazione del teatro della Canzone napoletana.

In questo nuovo spettacolo, che riprende il suo omonimo album, ritorna all’amato Viviani per reinterpretarne i capolavori vivianei, attraverso una personale lettura musicale, mettendone in luce l’attualità.

Ospiti della serata M’barka Ben Taleb, Rosália De Souza, Maria Mazzotta, Elena Ledda e Patrizia Spinosi, che hanno affiancato Calogero nell’incisione dell’album omonimo.

Lo spettacolo, diretto da Gennaro Monti, include contributi audio inediti di Peppe Barra, Massimiliano Gallo e Anna Spagnuolo. In scena Giovanni Durante, Giovanna Moresco e Anna Vitiello. Con la direzione musicale, gli arrangiamenti e le rielaborazioni di Marcello Vitale, impegnato anche alla chitarra battente, suonano Arcangelo Michele Caso al violoncello, Gianluca Marino alla chitarra e Gianluca Mercurio alle percussioni.

Vico Viviani è prodotto da Migrazioni sonore.

Annullato, infine, lo spettacolo di Salvatore Marino , previsto domenica 26 gennaio, per sopraggiunti problemi tecnici.

Il Trianon Viviani si avvale del sostegno della Regione Campania, la Città metropolitana di Napoli e il Ministero della Cultura, con il patrocinio di Rai Campania.

biglietti

I biglietti sono acquistabili presso il botteghino del teatro, oppure online su AzzurroService.net.

Il botteghino è aperto dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 13:30 e dalle 16 alle 19; la domenica e i giorni festivi, dalle 10 alle 13:30. Telefono 081 0128663, email [email protected]

Sito istituzionale teatrotrianon.org

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.