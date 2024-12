Fiorentina-Udinese 1-2, rimonta bianconera con gol di Lucca e Thauvin

2 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Seconda sconfitta di fila per la Fiorentina che si fa rimontare e perde 2-1 in casa contro l'Udinese. Al vantaggio di Kean all'8' su calcio di rigore, replicano nella ripresa Lucca al 4' e Thauvin al 12'. In classifica i viola restano fermi in quinta posizione con 31 punti, insieme alla Juventus e con una gara, quella in casa con l'Inter, ancora da recuperare; mentre i friulani sono noni a quota 23. Davanti agli occhi di Edoardo Bove, che segue i suoi compagni dalla panchina per la prima volta dopo il malore del 1° dicembre con l'Inter, i padroni di casa partono forte e passano in vantaggio all'8' su rigore. Sottil punta Kristensen sulla sinistra dell'area e va giù nel contatto. Marcenaro inizialmente dice che è tutto regolare e ammonisce Sottil per proteste, poi rivede l'azione al Var e concede il rigore ai viola. Dagli 11 metri realizza Kean che firma il suo 10° gol in campionato e per la prima volta in carriera raggiunge la doppia cifra in Serie A. Al 23' proteste dell'Udinese per un possibile tocco di mano in area su azione da corner. Alla fine Lovric arriva comunque al tiro dal limite, ma De Gea para facilmente. Per arbitro e Var è tutto regolare. Tre minuti dopo Ehizibue sfonda bene dalla destra e penetra in area, il suo cross basso in mezo viene però allontanato dalla difesa viola. Al 34' bella ripartenza viola con Sottil che smarca Kean sulla sinistra dell'area, il suo mancino incrociato esce di poco, ma l'ex Juve era comunque in posizione irregolare. Al 38' il primo ammonito della partita: Gosens anticipa Zemura che lo stende e si prende il cartellino giallo. Al 40' ci prova Lovric con un tiro dal limite dell'area, palla alta. I friulani tornano in campo Abankwah al posto di Touré. AL 2' giallo per Kristensen per una trattenuta su Colpani. Al 4' arriva il pari bianconero. Brutto errore di Ranieri in disimpegno che regala palla a Thauvin in area. Immediato il suo suggerimento in mezzo per Lucca che gira in rete con un destro incrociato. Al 6' Lucca a un passo dal clamoroso uno-due. L'ex Ajax addomestica in area un cross da corner: se la alza e prova la rovesciata, colpendo in pieno il palo. Al 12 l'Udinese ribalta il match con Thauvin. Fa tutto l'attaccante francese: porta palla sulla destra, si accentra e calcia col mancino a giro sul secondo palo dal limite dell'area superando De Gea. Al 17' doppio cambio per Palladino: dentro Gudmundsson e Mandragora per Beltran e Adli. Al 21' cambio anche per Runjaic con Atta per Ekkelenkamp. Al 24' gigliati a un passo dal pari: Kean riceve dalla destra e calcia da posizione centrale, dall'altezza del dischetto del rigore colpendo il palo. Un minuto dopo altro doppio cambio tra i viola. Ikoné e Kouamé sostituiscono Sottil e Colpani. Alla mezz'ora ancora la Fiorentina vicina al pari. Lancio lungo per Kouamé, Sava esce fuori tempo al limite dell'area e lo stesso Kouamé tocca di testa e lo scavalca, con la palla che finisce fuori di pochissimo, con Kean che arriva leggermente in ritardo per la deviazione a porta vuota. Al 36' giallo per Kouamé che stende Lovric in ripartenza. Al 40' altri cambi: Parisi per Gosens nella Fiorentina. Nell'Udinese dentro Rui Modesto e Iker Bravo per Ehizibue e Thauvin. Assedio dei padroni di casa nei minuti finali che produce però solo un'occasione con un sinistro di Ikoné forte e basso, alla sinistra di Sava, che risponde con una gran parata in tuffo. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.