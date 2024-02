Condividi

(Adnkronos) – La Fiorentina rimonta e batte la Lazio per 2-1 oggi nel match che chiude la 26esima giornata della Serie A 2023-2024. Il successo consente ai viola di salire a 41 punti e scavalcare i biancocelesti, fermi a quota 40. Il match è vivace sin dall'inizio e le occasioni fioccano. All'11' Arthur spaventa la Lazio ma non inquadra la porta. Al 17' la risposta della Lazio con Guendouzi, che si libera di Milenkovic e conclude a fil di palo. Dall'altra parte, al 18', è più preciso Nico Gonzalez: Provedel ci mette la mano e devia il pallone sul palo. Al 23' altro legno viola, stavolta timbrato da Belotti con un colpo di testa. I padroni di casa continuano a tenere il pallino del gioco e al 41' collezionano il terzo palo della serata, ancora con Nico Gonzalez. La Lazio, dopo aver schivato guai per tutto il primo tempo, colpisce con Luis Alberto: manovra con Guendouzi e Isaksen, lo spagnolo conclude di destro e firma l'1-0. La Fiorentina, in svantaggio dopo una prima frazione arrembante, riparte all'attacco anche in avvio di ripresa. Belotti, Nico Gonzalez e Ranieri vanno alla conclusione uno dopo l'altro. Il pareggio strameritato arriva al 61' con la firma di Kayode: il terzino chiude bene sul secondo palo e sfrutta il cross di Belotti, 1-1. I viola potrebbero mettere la freccia al 65', quando il fallo di Casale su Belotti viene punito con il calcio di rigore. Sul dischetto va Nico Gonzalez, che completa la sua serata surreale colpendo il terzo palo personale. Il vantaggio della Fiorentina matura al 69'. Beltran spara, Provedel respinge e Bonaventura è puntale al tap-in: 2-1, rimonta e vittoria. —[email protected] (Web Info)