Fiorentina-Juventus 3-0, crisi bianconera senza fine

La Fiorentina travolge la Juventus per 3-0 nel match della 29esima giornata della Serie A. Il successo permette ai viola di salire a 48 punti. I bianconeri di Thiago Motta, al secondo pesante ko consecutivo, dopo il 4-0 casalingo incassato contro l’Atalanta, rimangono a quota 52 e scendono al quinto posto alle spalle del Bologna, quarto con 53 punti. Il match dura meno di 20 minuti, il tempo che la Fiorentina impiega per piazzare un micidiale uno-due. Al 15’ cross di Cataldo, Gosens sbuca e infila alle spalle di Di Gregorio: 1-0. Passano 3 minuti e i viola raddoppiano. Fagioli imbuca per Mandragora, diagonale vincente e 2-0 al 18’. La Juve è alle corde, senza risorse di gioco e carattere per provare a riaprire la gara. La Fiorentina gestisce senza patemi e al 54’ chiudi i conti con la legnata di Gudmundsson: 3-0. Alla fine della partita, in casa Juve prende la parola Cristiano Giuntoli per puntellare la panchina di Motta: "Siamo molto dispiaciuti, non avevamo mai giocato due gare molto sotto al nostro livello. Siamo molto dispiaciuti ma siamo convinti di poterne uscire tutti insieme. Sempre con Thiago Motta? Certo", dice il dirigente a Sky Sport. "E' un momento molto delicato, nei prossimi giorni in maniera molto lucida cercheremo di analizzare quello che è da rimettere a posto", aggiunge. La Juve ora è virtualmente fuori dalla zona Champions: "In questo momento dobbiamo pensare al nostro obiettivo primario che è entrare in Champions League, è ancora alla nostra portata. È raggiungibile e lo vogliamo centrare". —[email protected] (Web Info)

