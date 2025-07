Fiocco azzurro in casa Paredes, è nato Lautaro. Dybala: “Vi amo”

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Fiocco azzurro in casa Paredes. Il centrocampista della Roma ha annunciato la nascita del piccolo Lautaro, il suo terzo figlio. "Benvenuto amore! Lautaro Paredes 31/03/2025" si legge sul profilo Instagram dell'argentino. Tra i tanti commenti al post, anche quello del compagno di squadra Paulo Dybala: "Vi amo" il commento del numero 21 giallorosso sotto la foto della famiglia Paredes con il nuovo arrivato. Gli auguri al centrocampista argentino sono arrivati anche dalla Roma. "Benvenuto al piccolo Lautaro, il nuovo arrivato in casa Paredes. Tanti auguri alla mamma e a papà Leandro" si legge sui canali social dei capitolini, con tanto di cuori giallorossi per annunciare il lieto evento. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.