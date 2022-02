Finanziati nel beneventano i progetti di sei comuni per contrastare il fenomeno dello spaccio di droga

La prefettura di Benevento ha approvato – sulla base delle valutazioni espresse congiuntamente, in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica – i progetti presentati dai comuni di Benevento, Airola, Montesarchio, San Giorgio del Sannio, Sant’Agata de’ Goti e Telese Terme, per un importo complessivo di circa 150 mila euro.

Le proposte progettuali – destinatarie di finanziamento ai sensi del decreto emanato in data 8 luglio 2021 dal ministro dell’Interno, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze – saranno funzionali alla prevenzione e al contrasto della vendita e della cessione di sostanze stupefacenti attraverso interventi che prevedono il rafforzamento delle attività di controllo da parte della polizia locale.

La scelta è ricaduta su aree caratterizzate da specifiche situazioni locali, desunte da un’approfondita analisi delle realtà territoriali e, in particolare, dai dati statistici sull’andamento del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Fonte Ministero dell’Interno