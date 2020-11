Finanza locale: 500 milioni ai Comuni per efficientamento energetico e sviluppo sostenibile

Pubblicato sulla gazzetta ufficiale, serie generale n. 289 del 20 novembre scorso, il decreto ministeriale 11 novembre 2020, firmato dal Capo dipartimento per gli Affari interni e territoriali, prefetto Claudio Sgaraglia, con il quale sono stati attribuiti ai comuni, per l’anno 2021, contributi aggiuntivi pari a 497.220.000 euro.

I fondi riguarderanno investimenti destinati alla realizzazione di nuove opere pubbliche in materia di efficientamento energetico (compresi interventi per l’illuminazione pubblica, il risparmio energetico degli edifici di proprietà e di edilizia residenziale pubblica, l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili) e di sviluppo territoriale sostenibile (compresi interventi in materia di mobilità, adeguamento e messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale abbattimento di barriere architettoniche).

I contributi saranno erogati ai comuni beneficiari tramite una prima quota, pari al 50%, previa verifica dell’avvenuto inizio dei lavori – previsto entro il 15 settembre 2021, pena la revoca totale o parziale dell’assegnazione – mentre la restante quota, pari al restante 50% avverrà soltanto in seguito alla trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Obbligatorio per i comuni rendere nota la fonte di finanziamento, l’importo assegnato e la finalizzazione del contributo nel proprio sito internet, nella sezione dell’amministrazione trasparente.

Previsti, infine, controlli a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo, da parte del ministero dell’Interno in collaborazione con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.