Finale IV Edizione del Concorso canoro nazionale ” Una voce per l’Agro”

Domenica 09 Luglio, alleore 20,00, ai giardini di Villa Doria ad Angri(SA), si svolgerà la finale della quarta edizione del concorso canoro nazionale “Una voce per l’Agro”. L’evento rientra nel cartellone della rassegna estiva “Angri città d’Arte” organizzata dalla Pro Loco. Saranno15 gli artisti finalisti in gara già preselezionati on line, provenienti dalle accademie di canto di tutta Italia che si esibiranno alla finale del contest. Ricordiamo: il duo Babols composto da Dorotea Fossile e Luca Romano, Perla Catucci, Claudia Formicola, Luisa Lamberti, Gerardo Libetti, Linda Napoli, Alessandro Zolfanelli, Rosa Laura Vernieri, Federica Capriglione, Francesca Cicalese, Marika Mazzamuto, Anna Persico, Marianna Capaldo, Pino Paolessi, Nicole Attianese e Veronica Della Monica. La manifestazione sarà condotta dalla conduttrice televisiva Fortuna Autiero e sarà trasmessa in differita Tv. Al vincitore del concorso verrà assegnato un inedito messo a disposizione dallo studio di produzione Big Stone, con relativa distribuzione sui megastores e intervista da parte delle radio media partners. Per tutti i finalisti verrà realizzata la compilation “Una voce per l’Agro” dall’etichetta Geco Sound Italia con relativa distribuzione su tutte le piattaforme. Nel corso della finale verrà assegnato il “Premio Radio“, da parte di un rappresentante di Radio Italia anni 60 quale network partner ufficiale del contest. Ricordiamo inoltre che nel corso della semifinale sono già stati assegnati il Premio come migliore interpretazione al duo Babols, il Premio della Critica a Claudia Formicola, il premo Miglior Outifit anni 80 sempre al duo Babols ed infine il Premio Social ad Anna Persico. Una giuria variegata quella che sarà presente alla finale del contest, ricordiamo la promotrice musicale nonché speaker radiofonica Isabel Zolli, sarà presente la musicista nonché vocalist Giusy Visconto, la vocal coach Claudia Cappabianca, il discografico Massimo Curzio dell’etichetta Big Stone, il cantautore Tony Taurisano rappresentante dell’etichetta Geco Sound Italia, il giornalista Antonio Di Giovanni e il Referente CET per la Campania Gregorio Fiscina. Sarà assegnato nel corso dell’evento, il premio all’outfit anni 90 particolarmente originale da parte dell’influencer nonché fashion blogger Lina La Mura. Partner ufficiale della manifestazione è Radio Italia Anni 60. Ospite fisso l’attrice partenopea Virginia Cozzolino. Tra gli ospiti d’onore della serata ricordiamo il cantautore Tony Taurisano e il cantautore Vincenzo Carcarino. Interverranno inoltre i cantanti Marco Scarfiglieri e Alessandro Sessa dell’etichetta Big Stone. La direzione artistica ed organizzativa di “Una voce dell’Agro” è curata dallo scrittore, musicista, autore di brani, vincitore di numerosi premi letterari a livello nazionale Pietro Baratta. Le coreografie invece saranno a cura del Centro Danza Bac e della ASD Danze Orientali.