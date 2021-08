Finale di stagione per “Le Notti Azzurre 2021” con “Cetara incantata”

Condividi

Colatura di alici in un libro di ricette, musica live e cabaret, accensione delle luci, spettacoli acquatici

Costa d’Amalfi, 16 agosto 2021 – Anche quest’anno l’estate cetarese è stata caratterizzata dalle serate di Notti Azzurre 2021, il cartellone di eventi costruiti interamente sul territorio, con la promozione delle sue eccellenze: in collaborazione con la Pro Loco Cetara-Costa d’Amalfi, un contenitore di idee che, soprattutto durante l’esperienza delle ultime edizioni, vanta di aver raccolto una calorosa partecipazione, attraverso iniziative che valorizzassero i beni, le attività produttive eco-sostenibili e la tradizione eno-gastronomica, nonché l’immenso valore paesaggistico del borgo costiero. Con una proposta di spettacoli per tutti i gusti, insieme ad Ami Cetara e Teatri in Blu, saranno gli appuntamenti di Cetara Incantata a chiudere l’intensa rassegna che inaugura domani, martedì 17 agosto, in Piazzale Grotta, dalle 20, per la Presentazione del nuovo ricettario sulla colatura di alici di Cetara, a cura di Claudia Bonasi (Puracultura edizioni). All’iniziativa parteciperà anche Rita Lucantoni, moglie di Ezio Falcone, il compianto storico della gastronomia locale, a cui Cetara ha dedicato un premio che si tiene ogni anno, a dicembre, in occasione della festa della colatura nuova. Durante la presentazione del volume di ricette, si terrà la tavola rotonda dal titolo A 50 anni dalla prima sagra delle alici, un momento per ricordare quel particolare evento che fu uno tra i primi mai accaduti in Italia. Ai saluti del sindaco, Fortunato Della Monica, dell’Assessore al Turismo e alla Cultura, Angela Speranza e del Presidente della locale Pro Loco, Antonio De Santis, seguiranno gli interventi di Lucia Di Mauro, Presidente dell’Associazione per la Valorizzazione della Colatura di Alici di Cetara, Secondo Squizzato, Presidente dell’Associazione Amici delle Alici e Costantino Montesanto, storico locale. Modera Claudia Bonasi, giornalista. Al termine della tavola rotonda, si potranno gustare i piatti tipici, a cura dei ristoratori cetaresi coinvolti nella realizzazione del ricettario. Sempre il 17 agosto, dalle 22.00, i vicoli e le case si illumineranno delle luci e dei colori di Cetara Incantata, un appuntamento fisso, ormai, che attira una moltitudine di persone curiose di assistere al momento magico dell’illuminazione artistica del paese. La serata proseguirà in Largo Marina per l’esibizione di Alessandro D’Auria, con la partecipazione del duo Napoli Tascabile teatro comico. Alessandro D’Auria, artista poliedrico che si avvicina al mondo dello spettacolo grazie a Massimo Ranieri, proporrà uno spettacolo che è un viaggio tra musica e teatro, cantando le più belle canzoni italiane, napoletane e anche internazionali. Ad accompagnarlo, un attore, una ballerina e una band di 4 grandi musicisti partenopei, con chitarra elettrica, tastiera, sassofono e batteria. Lo spettacolo classico di teatro di Napoli Tascabile è un’immersione nel mare dell’arte del varietà, da Totò ad Eduardo, da Raffaele Viviani a Nino Taranto, con divertenti sketch e monologhi di cabaret che hanno fatto la storia. Presenta Guido Mastroianni. Ancora musica, mercoledì 18 agosto, ancora in Largo Marina, dalle 22.00, con HALE in concerto, nel suo Un mondo violento tour: Pasquale Battista, in arte HALE, giovane artista cetarese, ispirato portavoce della nuova canzone d’autore, dopo la pubblicazione del suo nuovo progetto discografico Un mondo violento Parte I, lo scorso 23 luglio, si esibisce dal vivo nel suo paese di origine. Si ritorna in Piazzale Grotta, sabato 21 agosto, dalle 21:30, per il live di Gnut & Alessio Sollo che portano in scena la poesia in note de l’orso ‘nnammurato, ovvero l’affascinante progetto che li vede assieme ospiti di Ami Cetara, giunta alla sua terza edizione. Spazio alle emozioni a tutto tondo, domenica 22 agosto, dalle 22, in Largo Marina, dove grandi e piccini incontreranno La Dama Galleggiante, in un favoloso spettacolo che vedrà protagonista una danzatrice volteggiare nell’aria, tra giochi di luce e fuochi pirotecnici, a cura della ditta Senatore. Una serata impreziosita dalla bellezza della cornice naturale della baia di Cetara, il posto ideale per trasmettere le suggestioni e le sensazioni di questo particolare evento. Un’armonia di suoni e canti popolari che meglio rispecchiano la cultura mediterranea, lunedì 23 agosto, ci accompagnerà sempre in Largo Marina, con i Posteggiatori Abusivi, a partire dalle 22. Il finale di stagione, martedì 24 agosto, dalle 21.30, sul palco di Piazzale Grotta, è affidato alla musica live degli Skizzekea, a cura del Forum dei Giovani di Cetara, per lasciare il passo allo spettacolo di magia per bambini Life is magic col mago Pakos, in programma giovedì 26 agosto, stesso posto e stessa ora. Dal 27 agosto al 3 settembre, inoltre, prenderà vita un piccolo festival di cinque appuntamenti imperdibili, sul palcoscenico naturale della piazza sottostante la Torre Vicereale, per la quinta edizione di Teatri in Blu, con la direzione artistica di Vincenzo Albano (info orari e ticket sulla pagina Facebook di Erre Teatro).

Ingresso libero. È raccomandata la prenotazione su www.cetara4season.it (sezione Nuovi Eventi). Per accedere agli spettacoli è richiesto il Certificato Verde Covid-19 (Green Pass), che potrà essere esibito sia in formato digitale direttamente dal proprio smartphone – anche già salvato nel proprio rullino foto – che in formato cartaceo, reperibile oltre che dalle app ufficiali governative presso il proprio medico di base o in farmacia. È possibile anche mostrare la certificazione che attesti l’esito negativo di un tampone molecolare o antigenico purché effettuato entro le 48 ore precedenti l’accesso agli eventi.



PER INFO: www.cetaraturistica.it

loading...