Filippo Magnini nel cast di Ballando con le stelle: “Milly arrivo”

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) –

Filippo Magnini entra ufficialmente nel cast di 'Ballando con le stelle'. L'annuncio è arrivato con un video postato sul profilo Instagram del dance show di Milly Carlucci. La prossima gara di Magnini non sarà in piscina, ma sulla pista da ballo. Ma è in acqua, con cuffia e occhialini, che l'ex nuotatore ha scelto di comunicare la sua partecipazione al programma, in onda su Rai 1: "Milly arrivo", dice nel video ironico. Il nome di Filippo Magnini va aggiungersi agli altri concorrenti annunciati nei giorni scorsi: Fabio Fognini, Barbara d'Urso, Nancy Brilli, Martina Colombari, Francesca Fialdini, Marcella Bella, Rosa Chemical, Andrea Delogu e Maurizio Ferrini, in arte la signora Coriandoli. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.