Fifa Awards, Vinicius del Real Madrid il miglior giocatore 2024

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Il brasiliano Vinicius jr, attaccante del Real Madrid, ha vinto il premio di miglior giocatore del 2024 ai Fifa Best Awards, in corso a Doha. Va invece a Carlo Ancelotti il titolo di miglior allenatore del 2024. Il tecnico del Real Madrid si è detto "onorato di ricevere questo premio: ringrazio la Fifa e il presidente Gianni Infantino. Sono riconoscente al Real Madrid e al presidente Florentino Perez che mi ha dato la possibilità di allenare il club migliore del mondo. Questo premio è merito anche dei miei calciatori che, ogni tanto, mi ascoltano". L'argentino Alejandro Garnacho ha vinto il premio Puskas per il miglior gol dell'anno. L'ala sinistra del Manchester United ha superato tutti, compreso Federico Dimarco, con la rovesciata in aria contro l'Everton realizzata la scorsa stagione, il 26 novembre 2023. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.