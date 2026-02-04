4 Febbraio 2026

… quando informarsi rende liberi…

Attualità

Fiere, Maurizio Ermeti presidente Ieg: “Piano strategico 2025-2030, obiettivi ambiziosi ed

Redazione 0 minuto di lettura
Condividi

“IEG è tra i primi 20 organizzatori di eventi fieristici nel mondo. Crescita internazionale che non tradisce la nostra missione: valorizzare i territori in cui la Società è nata e si è sviluppata, Rimini e Vicenza. Già dal 2026 ci sono delle novità, a Vicenza si inaugura a settembre il nuovo padiglione che consentirà di riprendere i brand rimasti in stand-by per Vicenzaoro e avere in questa nuova struttura manifestazioni sempre più internazionali. Ancora nel 2026 avremo a Vicenza il Congresso internazionale di CIBJO, la Confederazione mondiale della gioielleria. E su Rimini, nel 2026, dopo l’estate dovremmo ricevere le autorizzazioni per partire con il nuovo padiglione circolare: infrastruttura che permetterà di ampliare insieme con l’espansione delle fiere di IEG altre attività legate alla musica, ai grandi congressi internazionali o dello sport. E su Rimini nuove manifestazioni, come BEX dedicata all’aerospazio.” ha detto Maurizio Ermeti presidente IEG in occasione della presentazione del piano industriale 2025-2030 di IEG – Italian Exhibition Group

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !
 
ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.

Redazione

I nostri interlocutori sono i giovani, la nostra mission è valorizzarne la motivazione e la competenza per creare e dare vita ad un nuovo modo di “pensare” il giornalismo. redazione@ilmonito.it

Potrebbe anche interessarti

Inter-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Redazione

Il Garante dei disabili, avv. Paolo Colombo: “E’ ora di aprire tutte le RSA alle visite”.

Redazione

Cybersecurity, Foti (Fondazione Magna Grecia): “Pmi non sono in grado di difendersi da minacce”

Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *