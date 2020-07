Fi: Martusciello, Beneduce? da albero ad albero..

(ANSA) – NAPOLI, 10 LUG – Apprendiamo che la indagata Beneduce cerca una nuova verginità politica all’ ombra dell’albero De Luca. Sarebbe opportuno che la Beneduce chiarisca la sua posizione con la magistratura. Ci consenta di dire che questi sono argomenti seri e non “pampuglie” per usare un termine a lei caro” – dichiara Fulvio Martusciello europarlamentare di Forza Italia. (ANSA).

