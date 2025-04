Festival Vicino/Lontano, oltre 200 protagonisti e più di 100 eventi

4 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – È "scarto" la parola-chiave della 21esima edizione del festival Vicino/Lontano in programma a Udine da mercoledì 7 a domenica 11 maggio, con eventi di anteprima già a partire dal 22 aprile. Oltre 100 gli appuntamenti in programma, tra confronti, incontri, lectio, mostre, spettacoli e proiezioni, che coinvolgeranno più di 200 protagonisti del mondo delle scienze, della letteratura, dell’arte, dello spettacolo e dell'informazione, per affrontare tematiche di urgente attualità che attraversano le vite di ognuno di noi. In cartellone un ampio percorso di Lezioni intorno al tema portante del festival: quelle inaugurali, innanzitutto, mercoledì 7 maggio (ore 18.30, Chiesa di San Francesco). Le terranno lo storico dell'arte e rettore dell'Università per Stranieri di Siena Tomaso Montanari sul tema "Quando sono debole, è allora che sono forte. La profezia degli scartati" e la storica, saggista e giornalista Paola Caridi sul filo rosso "Non dimenticare un solo nome. Elegia per i sudari di Gaza". Dopo i loro interventi, Montanari e Caridi dialogheranno tra loro e con chi vorrà intervenire dal pubblico, per riflettere, tutti insieme, sui temi che ci stanno a cuore e interrogano le nostre coscienze. Una lectio ulteriore, giovedì 7 maggio, sarà affidata al noto editorialista Lucio Caracciolo sul tema "Non siamo scarti", per focalizzare sulla dissoluzione dell’asse Euratlantico. Il direttore di "Limes" sarà poi intervistato dal giornalista Paolo Possamai. Al festival Lucio Caracciolo presenterà anche "Oceano Cosmo", ultimo numero della rivista, insieme all'esperto di geopolitica Alessandro Aresu. Si intreccia poi alla stretta attualità la lezione "L'attacco di Trump al sapere": la terrà il linguista e saggista di fama internazionale Raffaele Simone. Mentre si spiegherà fra etica e filosofia la lectio di Pier Aldo Rovatti su "Quel che noi scartiamo", e ci saranno anche le lezioni di Vittorio Lingiardi su "Corpo medico, psichico, vivente", di Carlo Cottarelli sui temi di attualità economica, di Tiziano Possamai su "Costruzione e decostruzione dell'umano". Sabato 10 maggio la serata-evento del Premio Tiziano Terzani 2025, conferito alla memoria delle giornaliste e dei giornalisti uccisi a Gaza, simbolicamente consegnato ai giornalisti della redazione di Al Jazeera/Gaza, Al-Dahdouh Wael e Safwat Al-Kahlout. interverranno Marco Damilano, Paola Caridi e Francesca Mannocchi, per l'occasione sarà proiettato il video "Nel mirino della memoria. Ritratti dei giornalisti uccisi in Palestina", con i disegni dell’artista/attivista Gianluca Costantini che ha costruito un memoriale visivo delle vittime, collaborando con il Committee to protect journalists di New York. E dal 6 maggio, a 30 anni dalla pubblicazione di "Un indovino mi disse", in mostra a Udine 30 immagini dall’archivio Terzani che restituiscono lo sguardo e il talento fotografico di Tiziano Terzani: "Su quale sponda la felicità? modernità e nostalgia nel'Asia di Tiziano Terzani" titola il percorso espositivo a cura di Nicole Pecoitz. La mostra, messa cortesemente a disposizione di Vicino/Lontano dal Festival Fotografico Europeo, si realizza in collaborazione con l'Archivio Tiziano Terzani della Fondazione Giorgio Cini di Venezia (fino all’11 maggio). A Vicino/Lontano 2025, come sempre, grandi dialoghi per leggere il nostro tempo: su "Venti di guerra, il tempo del'inaudito" si confronteranno l'ex diplomatico Alberto Bradanini, il docente di Filosofia politica e Storia delle dottrine politiche Pier Paolo Portinaro, la giornalista Francesca Mannocchi e la scrittrice Helena Janeczek. Dei nazionalismi e dei sovranismi che stanno segnando la fine della 'fraternità' europea parleranno il filosofo politico Geminello Preterossi, il giornalista tedesco Daniel Schulz e il docente di geopolitica a Science Po Manlio Graziano, moderati dal presidente del comitato scientifico di vicino/lontano Nicola Gasbarro. Su "tutto (o quasi) quel che vorremmo sapere sull'Intelligenza Artificiale" dialogheranno ricercatore, saggista e docente Fabio Chiusi e il docente di Teoria degli automi Furio Honsell. Particolarmente articolata sarà la riflessione del festival in tema di diritti. Vi contribuiranno: la filosofa Roberta De Monticelli; il portavoce di Amnesty Italia Riccardo Noury; la vice presidente di Medici Senza Frontiere Elda Baggio; l’attivista burundese, fondatrice di 'Maison Shalom International', Marguerite Barankitse, l’operatrice umanitaria Marilena Viviani. E ancora – tra gli altri – la costituzionalista Alessandra Algostino, lo storico Davide Conti – entrambi coinvolti in un incontro a cura di multiverso – e il promotore della "guerra per l'acqua" in Bolivia Oscar Olivera Foronda insieme all’attivista Nelly Perez Costana, a Udine grazie alla collaborazione con CeVi e Fondazione per il Riformismo. Mattia Ferraresi, caporedattore del Domani, in dialogo con la giornalista della redazione Esteri dell’Agi Marta Allevato e con lo storico Tommaso Piffer, rifletterà, in un appuntamento realizzato in collaborazione con Friuli Storia, su come nascono i complottismi. Gli "scarti" nel'evoluzione umana saranno il tema del confronto, moderato dal genetista Michele Morgante e realizzato in collaborazione con il festival Scienza&Virgola, che vedrà la partecipazione del genetista Guido Barbujani e della paleoantropologa Silvana Condemi. Di "Migrazioni, diversità e paure" discuteranno il sociologo Stefano Allievi e i giornalisti Marta Serafini ed Edoardo Vigna. In ambito economico, di "Ricchi sempre più ricchi e poveri sempre più poveri" discuteranno Angela Romano e Roberto Barbieri, rispettivamente presidente e direttore generale di Oxfam Italia, insieme al giornalista Riccardo Staglianò. Tra geopolitica, speculazione, terre rare e crisi ambientale, l’economista Antonio Massarutto coordinerà un focus dedicato alle materie prime, a cui parteciperanno Giovanni Brussato, ingegnere minerario, Laura Cutaia, ingegnera ambientale e ricercatrice presso l'Enea, e Alessandro Giraudo economista, storico e docente di Geopolitica delle materie prime e gestione dei rischi all’Inseec di Parigi. A vicino/lontano 2025 anche Maura Gancitano, Luciana Castellina, Espérance Hakuzwimana, Anna Foa, Marguerite Barankitse, Giada Messetti, Marco Mondini, Aleš Šteger, Fabio Geda, Alessandra Algostino, Wu Ming 1, Franco Farinelli, Laura Pepe, Maurizio Carucci, Annalisa Metta, Alex Corlazzoli, Luisa Morgantini, Simone Pollo, Ibitsam Azem. Evento di Anteprima, mercoledì 22 aprile (Udine, Make Spazio espositivo) la mostra “Bolivia”, fino al 17 maggio con immagini inedite del fotografo indipendente Danilo De Marco. In occasione della mostra viene pubblicato nei Quaderni del Menocchio il volume Bolivia di Zulema Alanes, Oscar Olivera e Danilo de Marco. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.