Festival “Le Voci di Napoli “al Teatro Umberto di Nola la novità , sarà il voto del pubblico in sala, si va verso il sold out

Condividi

Si svolgerà il prossimo sabato 9 aprile a partire dalle ore 20:00, presso il teatro Umberto di Nola, la settima edizione del festival “Le voci di Napoli”. Il contest, ideato e fondato dall’artista Angelo Iannelli, organizzato dall”associazione Vesuvius A.P.S.in collaborazione del Comune di Nola e con il patrocinio morale Telethon, la manifestazione, consiste in una gara canora per giovani talenti alla presenza di numerose ed affermante personalità artistiche musicali campane che, riunite in giuria, eleggeranno il vincitore del settimo festival. Per la prima volta, in un evento del genere, sarà prevista anche la votazione del pubblico in sala, che potrà votare comodamente il suo cantante preferito dal proprio smartphone. Testimonial della kermesse il cantante Pino Mauro. La manifestazione, patrocinata dal comune di Nola, dalla fondazione Telethon e dalla nostra radio, vedrà la partecipazione di ospiti del calibro di Gregorio Rega, già vincitore del programma “All togheter now”, della cantante Rosa Chiodo, dell’attrice e cantante Lucia Cassini, del musicista Lino Blandizzi, del cantante Antoine. Non mancheranno momenti di moda e cabaret, con tanti ospiti a sorpresa. Particolare risalto sarà dato, come in tutti gli eventi dell’eclettico Iannelli, alla solidarietà e all’attenzione ai ragazzi meno fortunati, con una corposa presenza di associazioni e ragazzi speciali in platea. L’evento sarà seguito dai più importanti media regionali e locali Presenteranno la kermesse Edda Cioffi- Angelo Iannelli- Emanuela Gambardella.