Festival delle Rose Rosse di Cascia

La prima edizione della kermesse, promossa dall’Università Cerca Lavoro tramite Diego Righini e dal presidente del Festival Andrea Lattanzi, direttore artistico Paola Tassone che con il Comune di Cascia, pone come obiettivo il racconto della donna in ogni sua declinazione attraverso il cinema. Non solo una donna vittima di violenza, ma anche una donna capace di ottenere successi nel mondo del lavoro e portatrice di pace con lo storico abbraccio sul palco tra un’artista ucraina e un’altra russa. Unicusano è media partner ufficiale dell’evento che si svolgerà il 29 e 30 giugno nella frazione di Roccaporena , dove Santa Rita nacque, con due tavole rotonde e delle proiezioni, per poi concludersi con un gala in piazza il 1 luglio a Cascia. Le tre giornate vedranno la conduzione di Janet De Nardis con la presenza di grandi ospiti: Sandra Milo, icona del cinema e della televisione italiana che sarà premiata per la sua straordinaria carriera, ma anche Andrea Roncato, Corinne Clery, Grazia Di Michele, Roberta Giarrusso, Metis Di Meo, Samantha Casella, Yelyena Pavlova e Oksana Savina. Tra i cortometraggi presenti anche Arika & Neil, scritto, diretto ed interpretato da Emanuela Del Zompo che sarà ospite di un dibattito sul tema della donna, dopo la proiezione il 30 giugno a Roccaporena.